Entre os eventos deste feriadão estão o Serra Wine Week e a Oktoberfest Petrópolis - Reprodução

Publicado 15/06/2022 10:30

Petrópolis - O tempo frio e a realização de eventos vão movimentar Petrópolis neste feriadão de Corpus Christi (entre os dias 16 e 19 de junho). A prévia da taxa de ocupação hoteleira já está em 78,33% nos distritos e 64,03% nos hotéis do Centro e arredores (primeiro distrito). O levantamento foi feito pelo Disque Turismo nesta segunda-feira (13).

“A retomada do turismo é importante para a recuperação da economia da nossa cidade. Estamos entrando no período da alta temporada já com uma programação extensa de eventos que vai até agosto com a Bauernfest. Passamos por momentos difíceis e juntos estamos trabalhando para reconstruir a cidade”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os eventos deste feriadão estão o Serra Wine Week e a Oktoberfest Petrópolis que acontecem no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, e o Solstício do Som 24 – Inverno 2022 na Praça da Liberdade. Os eventos têm entrada gratuita e contam com vasta programação musical.

“O setor turístico gera emprego e renda e representa cerca de 6% do nosso PIB. A ocupação hoteleira de quase 80% mostra que estamos retomando o turismo e consequentemente aquecendo a economia da cidade”, comentou a secretária de Turismo, Silva Guedon, acrescentando que a expectativa é que essa taxa aumente ainda mais. “Até dia 16 certamente esses números serão maiores”, finalizou.