Oktoberfest agita a cidade e celebra as raízes germânicas de Petrópolis Divulgação

Publicado 13/06/2022 12:59

Petrópolis - Feriadão sem chuva e com temperaturas mínimas de até 10°C é a previsão para o Corpus Christi este ano em Petrópolis. A expectativa é de ocupação hoteleira acima de 80%, segundo o Petrópolis Convention & Visitors Bureau, que comemora o impulsionamento do setor com o arrefecimento da pandemia e ainda o retorno de grandes eventos e a programação religiosa da data.

“Petrópolis tem todas essas faces que o turista procura. Proporciona tranquilidade, recolhimento e comunhão com o espiritual, agito para quem quer curtir com um ritmo mais acelerado, cultura para os que vêm em busca de conhecimento e toda a gama de opções que vão de gastronomia, a turismo rural e esportes radicais. O que não falta é boa programação”, declarou o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.

A boa expectativa de ocupação na rede hoteleira se reflete em todo o trade desde bares e restaurantes, passando pelas delicatessens, chocolaterias, comércio e shoppings. “Ano passado estávamos operando, seguindo regras sanitárias, com apenas 50% da capacidade total dos espaços. E mesmo assim, a cidade teve um fluxo considerável de turistas porque o município foi considerado sanitariamente seguro pelo Ministério do Turismo. Este ano, com funcionamento pleno, a expectativa é de receber um público grande, mas haverá fluidez porque a cidade tem atrações pulverizadas por toda a parte”, considerou Barros.

Oktoberfest agita a cidade celebrando as raízes germânicas de Petrópolis

Uma das atrações neste feriado é a Oktoberfest entre quinta e domingo (16 a 19) e que continua na semana seguinte, entre os dias 24 e 26. O evento antecipou a data numa reorganização do calendário de atrações da cidade que retornou com muitas opções em 2022 depois de dois anos de atrações em sua maioria online ou com restrição de público.