Equipes estão fazendo a poda das árvores, capina, roçada, pintura de postes, plantio de flores, revitalização dos canteiros, recuperação de pontes e instalação de novas coletoras de lixo no centro e bairros.Divulgação

Publicado 18/06/2022 19:30

Petrópolis - A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) continua atuando em várias frentes na recuperação e manutenção da cidade. Mais de 270 mil toneladas de detritos foram recolhidos das ruas da cidade pela companhia.

Esta semana, mais de 200 ruas receberam os serviços da Companhia. As equipes estão fazendo a poda das árvores, capina, roçada, pintura de postes, plantio de flores, revitalização dos canteiros, recuperação de pontes e instalação de novas coletoras de lixo no centro e bairros.

Outro trabalho que vem ocorrendo na cidade é a limpeza e desobstrução de bueiros, que é feito tanto de forma manual quanto com auxílio de um caminhão sugador. A operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município.

“Todas as secretarias estão empenhadas com o objetivo de reconstruir a cidade. A prefeitura tem atuado incansavelmente nas ações de manutenção e recuperação da cidade” destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



Poda de árvores

Responsável pelo manejo arbóreo do município, a Comdep intensificou as operações de poda de árvores na cidade. A Companhia prioriza os locais onde os galhos estão em conflito com fachadas, com a iluminação pública, sinalização, ou com risco de queda. Quando as árvores estão afetando a rede elétrica, a Comdep atua com o apoio da Enel. As intervenções também ocorrem quando é identificado qualquer problema relacionado a pragas.



“Levamos em consideração as condições das árvores que podem gerar acidentes nas áreas onde há grande circulação de pessoas e veículos. Nosso objetivo é eliminar o cenário de risco”, destacou Bomtempo.



O presidente da Comdep, Léo França, ressaltou a grande demanda de serviços reprimidos no município. “Identificamos que a cidade não recebe o serviço de poda corretiva e preventiva corretamente há muito tempo. Estamos intensificando o trabalho para melhorar a ambiência do município. Também mantemos um esquema de atendimento para eventuais emergências, tanto na desobstrução quanto na remoção de árvores”, explicou.



Nos locais com grande movimentação, as equipes realizam as intervenções nos finais de semana, com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana.