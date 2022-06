Boletim sobre risco de incêndio florestal - Reprodução

Publicado 18/06/2022 19:42

Petrópolis - Em Boletim de Risco de Incêndio em Vegetação nesta semana, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis informa sobre o risco muito alto para queimadas pelas regiões do 3º, 4º e 5º distritos. O informe classifica o segundo distrito em risco alto e o primeiro, como moderado. O aviso emitido diariamente visa alertar para as medidas de prevenção, especificamente nas áreas onde são apontadas condições em níveis elevados para a ocorrência de incêndio florestal.

A Defesa Civil segue com as equipes especializadas para esse tipo de ocorrência, destacadas em Rondas Preventivas por toda a cidade. O trabalho visa prevenir e identificar focos de incêndio, principalmente nas áreas mais suscetíveis. As equipes atuam ainda em conjunto com o Corpo de Bombeiros, quando necessário, no apoio ao combate a incêndios.

O informe da Defesa Civil destaca ações necessárias para a prevenção de ocorrências, como: não praticar a queima de lixo, não queimar vegetação a fim de limpar território, não soltar balões e não jogar guimba de cigarro aceso em áreas de vegetação, principalmente em margem de rodovias. Em caso de emergência a orientação é que a população acione os órgãos competentes através do 193 – Corpo de Bombeiros e 199 – Defesa Civil.