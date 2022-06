Pix Day da Comac está sendo realizado neste dia 20 de junho - Reprodução

Publicado 20/06/2022 14:32

Petrópolis - Há mais de 50 anos a Comissão Municipal de Atuação Comunitária (Comac) trabalha para levar educação, cidadania e dignidade a crianças e jovens de Petrópolis. Um trabalho que vem dando muitos frutos e, agora, a sociedade pode retribuir, participando do PIX Day da Comac.

A ação segue os moldes do PIX Day realizado em Petrópolis por uma associação que atende pessoas em vulnerabilidade social com câncer e está sendo realizado hoje, segunda-feira, 20 de junho. Para que todos possam contribuir, o valor sugerido do PIX é de apenas R$1 real. Um valor simbólico, mas que de grão em grão faz uma grande diferença para a Instituição, os projetos desenvolvidos e para a continuidade dos trabalhos em Petrópolis.

“Achamos incrível a iniciativa da Associação e resolvemos aderir. Temos os nossos colaboradores, que nos ajudam mensalmente, mas com a pandemia e a crise que se instaurou, as doações caíram drasticamente, o que reflete diretamente no nosso trabalho e gera a incerteza da continuidade. Vimos no PIX Day uma alternativa viável para todos, tanto quem vai doar, quanto para nós que estamos precisando muito”, destacou Fernanda Ferreira, presidente da Comac.

O PIX Day da Comac é um movimento orgânico e que precisa do apoio de toda a equipe de trabalho e da sociedade. “A equipe envia a arte de divulgação e o pedido para seus contatos pedindo o R$1,00 e além disso, solicita que estes passem a ideia pra frente. É uma grande corrente. A ação está sendo divulgada também por meio das redes sociais da Comac e pelos parceiros. É importante que todos saibam que a chave PIX é o e-mail [email protected] ”, finalizou Fernand Ferreira.

Para mais informações sobre a Comac e outras formas de colaborar com a Instituição, basta entrar em contato por meio do WhatsApp: (24) 98826-6315 ou pelo telefone: (24) 4104-1062. A instituição tem também o site https://www.comac.org.br/ o Instagram @comacpetropolis (https://www.instagram.com/comacpetropolis/) e o Facebook @comacdepetropolis (https://www.facebook.com/comacdeptropolis/).