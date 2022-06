A princípio serão entregues 16 mil doses do imunizante contra a COVID-19 - Reprodução

A princípio serão entregues 16 mil doses do imunizante contra a COVID-19Reprodução

Publicado 21/06/2022 14:08

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis recebeu na tarde desta segunda-feira (20), a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde sobre a ampliação da aplicação da quarta dose (segundo reforço) da vacina contra a COVID-19, para pessoas acima de 40 anos. A previsão é de que um novo lote de imunizantes chegue ao município na quarta-feira (22) e esteja disponibilizado nos postos até o fim da semana.

A princípio serão entregues 16 mil doses do imunizante. “Recebemos a nota técnica, porém, dependemos da chegada de mais vacinas para fazer a ampliação e garantir o atendimento de todos que cheguem nos postos em busca do imunizante. Seguimos com responsabilidade e avançando com a vacinação”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo. Neste momento estão sendo atendidos pessoas acima de 50 anos, trabalhadores da Saúde e imunocomprometidos.

Desde esta segunda-feira, para evitar a perda de doses das vacinas, a Secretaria de Saúde fez a reformulação no atendimento nos postos de imunização. Agora, as unidades que funcionam em terceiro turno terão os horários alterados e a vacinação aos sábados acontecerá a cada quinze dias, alternando os postos. A medida foi necessária porque houve mudança na logística para a entrega das doses ao município que, desde o início do mês de abril, passou a ter que agendar o dia e horário para buscar as vacinas. A retirada começou a ser feita na Coordenação Geral de Armazenagem, em Niterói, ou seja, as cidades estão sujeitas a liberação de acordo com a disponibilidade de agendamento do órgão, uma vez que o mesmo faz a distribuição para todo o estado.

Postos de vacinação:

Centro de Saúde Coletiva (CSC) e Centro de Saúde do Itamarati (CS)

segunda, quarta e sexta das 8h30 às 19h30

Terça e quinta das 8h30 às 16h30

UBS Itaipava e UBS Quitandinha

segunda, quarta e sexta das 8h30 às 16h30

Terça e quinta das 8h30 às 19h30.

PSF Posse e PSF Menino Jesus de Praga

segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Morin

segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30

Calendário de vacinação aos sábados – COVID-19 e influenza:

Horário: 8h30 às 16h30

25/06 - UBS Quitandinha e Itaipava

02/07 - CSC e CS Itamarati

09/07 - UBS Quitandinha e Itaipava

16/07 - CSC e CS Itamarati

23/07 - UBS Quitandinha e Itaipava

30/07 - CSC e CS Itamarati