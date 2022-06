Vacina contra a COVID-19 - Reprodução

Vacina contra a COVID-19Reprodução

Publicado 23/06/2022 14:19

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis recebeu, na tarde desta quarta-feira (22), um lote de 16 mil doses da vacina contra a COVID-19, enviados pela Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, a aplicação da quarta dose (segundo reforço) para o público acima de 40 anos será iniciada já nesta sexta-feira (24). Trabalhadores da Saúde e imunocomprometidos, já estão sendo atendidos.

Foram entregues 12 mil doses da vacina AstraZeneca e 4 mil Coronavac. “Dependíamos da chegada dessas novas doses para atender a última nota técnica do Ministério da Saúde. Temos percebido uma adesão maior dos petropolitanos a vacinação, inclusive, no número de crianças alcançadas. A conscientização e mobilização das pessoas sobre a importância da imunização é fundamental para proteção da população e frearmos a pandemia”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde Marcus Curvelo destaca que todo avanço é um passo a mais em direção ao fim da pandemia. “Seguimos, com responsabilidade, avançando com a vacinação. A meta é garantir que as pessoas completem o esquema vacinal. Além disso, estamos acompanhando todos os índices de evolução da doença, mas está claro que a vacina salva vidas, por isso é fundamental que as pessoas continuem se imunizando e levando seus filhos para receberem as suas doses”.

Postos de vacinação:

Centro de Saúde Coletiva e Centro de Saúde do Itamarati

segunda, quarta e sexta das 8h30 às 19h30

Terça e quinta das 8h30 às 16h30

UBS Itaipava e UBS Quitandinha

segunda, quarta e sexta das 8h30 às 16h30

Terça e quinta das 8h30 às 19h30.

PSF Posse e PSF Menino Jesus de Praga

segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Morin

segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30

Calendário de vacinação aos sábados – covid-19 e influenza:

Horário: 8h30 às 16h30

25/06 - UBS Quitandinha e Itaipava

02/07 - CSC e CS Itamarati

09/07 - UBS Quitandinha e Itaipava

16/07 - CSC e CS Itamarati

23/07 - UBS Quitandinha e Itaipava

30/07 - CSC e CS Itamarati.