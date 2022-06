Mais de 300 alunos participam das aulas gratuitas - Divulgação

Mais de 300 alunos participam das aulas gratuitasDivulgação

Publicado 23/06/2022 16:47

Petrópolis - Três escolas da rede municipal de ensino – Papa João Paulo II (no São Sebastião), Nilton São Thiago (em Nogueira) e Fábrica do Saber (em Cascatinha) – estão com projetos de ginástica artística. A iniciativa é desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a técnica do Clube de Regatas do Flamengo e ex-técnica da Seleção Brasileira Georgette Vidor. Mais de 300 alunos participam das aulas gratuitas.

“Educação e Esporte caminham juntos e projetos como este são importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. Incentivar a prática esportiva dentro das escolas ajuda não apenas na qualidade de vida, mas também melhora a autoestima e o rendimento escolar. Grandes talentos do esporte podem sair de projetos como este, por isso a importância de incentivar e promover iniciativas assim”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.

Na Escola Papa João Paulo II, os alunos têm a oportunidade de treinarem em uma estrutura parecida com um mini ginásio, contando com aparelhos usados por atletas profissionais, como o cavalo, as traves e as barras; além de um tablado que foi usado pela equipe brasileira de ginástica artística. “Toda essa estrutura fica fixa ao lado da quadra da escola, proporcionando que os alunos tenham aulas em equipamentos de qualidade”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula, que visitou os núcleos de ginástica ao lado do secretário de Esportes, Rafael Simão.

Georgette Vidor ressalta a importância da retomada desse projeto junto com a Prefeitura. “O espaço montado na João Paulo II é único na região e que tem a capacidade de formar atletas profissionais. É um local privilegiado, com estrutura adequada, com profissionais capacitados para o treinamento e tudo coordenado por mim”, ressaltou Georgette, acrescentando que as aulas nos três núcleos são ministradas por ex-alunos dela que se profissionalizaram e foram capacitados. As aulas na Fábrica do Saber fazem parte de um projeto em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

As inscrições para os projetos estão abertas e qualquer aluno da rede municipal com idade entre quatro e 16 anos pode se inscrever. É preciso ir até uma das escolas levando a declaração escolar e cópias do CPF e da Identidade (dos pais ou responsáveis e do aluno ou aluna, caso tenham), além da Certidão de Nascimento do estudante.

Veja os horários de funcionamento dos núcleos do projeto de ginástica artística:

Escola Municipal Fábrica do Saber

Terças e quintas-feiras – das 8h às 15h

Escola Municipal Papa João Paulo II

Segundas e quartas-feiras – das 11h às 17h

As inscrições devem ser feitas nos dias e horários de funcionamento dos núcleos dos projetos

Na Escola Municipal Nilton São Thiago as inscrições estão encerradas.