Além do concurso da realeza da Bauern, a Prefeitura também abriu licitações para a realização da festa - Reprodução

Publicado 24/06/2022 17:13

Petrópolis - As inscrições para o concurso da realeza da XXXIII Bauernfest – Festa do Colono Alemão, terminam neste sábado (25). O cadastro é online é deve ser feito pelo formulário eletrônico https://forms.gle/sAHfFno2szWGCnZ8A. A eleição da rainha e das duas princesas acontece na terça-feira, dia 28, às 20h, no Centro de Cultura Raul de Leoni. O concurso é promovido pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Cultural (IMC).

A XXXIII Bauernfest – Festa do Colono Alemão acontece este ano entre os dias 12 a 28 de agosto. “Estamos preparando uma grande festa. Passamos por momentos difíceis com os dois anos de pandemia e as chuvas de fevereiro e março, estamos no processo de reconstrução da cidade e a Bauernfest será um momento de retomada importante tanto para o turismo quanto para o setor econômico”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Para participar do concurso é preciso ter entre 20 e 30 anos; ser residente na cidade de Petrópolis há, no mínimo, dois anos; ter conhecimento sobre a história e o significado da Bauernfest; usar traje camponês no dia do concurso e ser descendente de alemães e/ou fazer parte de um grupo folclórico germânico. O edital completo do concurso está no site da Prefeitura.

Além do concurso da realeza da Bauern, a Prefeitura também abriu licitações para a realização da festa. Os pregões já estão acontecendo e são para as contratações das empresas que ficarão responsáveis pela distribuição do salsichão, chope, atrações culturais, patrocínio, barracas, entre outros. Todos os editais também estão disponíveis no site da Prefeitura.