Apreensão aconteceu no bairro Sertão do CarangolaDivulgação

Publicado 24/06/2022 17:22

Petrópolis - Durante verificação de denúncia sobre guarda ilegal de animais encaminhada pelo programa Linha Verde (0300 253 1177), do Disque Denúncia, policiais militares da 5ª UPAm estiveram em Petrópolis, nesta quinta-feira (23), e apreenderam 13 pássaros da fauna silvestre brasileira, além de uma espingarda usada para caça.



A equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos esteve no Sertão do Carangola e, na residência denunciada, encontraram seis pichanchões-estrela, três canários, dois coleiros e dois azulões, todos sem anilha de identificação.

Ainda durante diligências na residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre 24 de dois canos, sem numeração e sem marca. O proprietário foi questionado sobre as licenças necessárias para manter os pássaros em cativeiro além do cadastro da arma, porém, como não apresentou nenhuma documentação.

O caso foi registrado na 106ª DP, onde os pássaros apreendidos foram encaminhados para soltura e o responsável foi preso em flagrante.