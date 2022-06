Curso, que acontecerá na modalidade presencial, oferta 40 vagas para ingresso no terceiro trimestre de 2022 - Reprodução

Publicado 28/06/2022 16:40 | Atualizado 28/06/2022 16:41

Petrópolis - Estão abertas até o dia 27 de julho as inscrições para o processo seletivo para o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas, Linguagens e Ensino na Educação Básica do Cefet/RJ Petrópolis. O curso, que acontecerá na modalidade presencial, oferta 40 vagas para ingresso no terceiro trimestre de 2022.

As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 18h15 às 22h15, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h no prédio do Cefet/RJ Petrópolis, localizado na Rua do Imperador, 971 – centro. Ao todo, serão 360 horas presenciais e 12 meses para produção monográfica. O início das aulas está previsto para o dia 23 de setembro.

Para participar da seleção, o candidato deverá ter formação superior completa (licenciatura, bacharelado ou tecnológico). No caso de graduações nas modalidades bacharelado ou tecnológico, deve ser comprovada experiência profissional na educação básica ou no ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita eletronicamente pelo endereço https://processoseletivo.cefet-rj.br/edital/visualizar/294/

O processo seletivo acontecerá em três etapas: 1) Análise da Validade dos Documentos, de caráter eliminatório; 2) Análise do currículo, de caráter classificatório; e 3) Arguição Oral remota, que terá caráter classificatório. O resultado final será divulgado a partir das 10h do dia 13 de setembro.