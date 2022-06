Equipes estão fazendo poda das árvores, plantio de flores, revitalização dos canteiros, capina, roçada, pintura de postes, recuperação de pontes e instalação de novas coletoras de lixo - Divulgação

Equipes estão fazendo poda das árvores, plantio de flores, revitalização dos canteiros, capina, roçada, pintura de postes, recuperação de pontes e instalação de novas coletoras de lixoDivulgação

Publicado 29/06/2022 13:20

Petrópolis - A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) continua intensificando as ações de cuidados e recuperação da cidade. A companhia atua diariamente em ações de revitalização, paisagismo e manutenção do centro e bairros do município. Esta semana, mais de 150 ruas receberam os serviços.

As equipes estão fazendo a poda das árvores, plantio de flores, revitalização dos canteiros, capina, roçada, pintura de postes, recuperação de pontes e instalação de novas coletoras de lixo no centro e bairros.

“Temos uma equipe de trabalho muito comprometida com o desenvolvimento da cidade. São profissionais que se dedicam para deixar a cidade mais bonita e cuidada. Os mutirões promovidos pela Comdep já mudaram a paisagem urbana de Petrópolis. A prefeitura tem atuado incansavelmente nas ações de manutenção e recuperação da cidade”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



O diretor-presidente da Comdep, Léo França, destacou o empenho e a dedicação dos profissionais da companhia. “Cada planta exige cuidado, é um trabalho minucioso e requer dedicação, desde a semente até o plantio. Nossa equipe tem se esforçado muito no cuidado com a cidade. Estamos atuando no centro e nos bairros, principalmente nas áreas mais atingidas pelas chuvas. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos avançando”, disse.



As ações de cuidados com a cidade refletem diretamente na vida das pessoas e turistas que visitam a cidade, podendo aproveitar melhor os espaços públicos. “Uma cidade bem cuidada proporciona bem estar para todos que vivem nela e principalmente para nós turistas. Depois de tudo que aconteceu na cidade, tivemos um certo receio de passear por aqui, mas a cidade está bonita e florida. Essa é a lembrança que vamos levar”, contou o turista Carlos Almeida, morador de Minas Gerais, enquanto visitava a Catedral.



Poda de árvores

Responsável pelo manejo arbóreo do município, a Comdep intensificou as operações de poda de árvores na cidade. A Companhia prioriza os locais onde os galhos estão em conflito com fachadas, com a iluminação pública, sinalização, ou com risco de queda. Quando as árvores estão afetando a rede elétrica, a Comdep atua com o apoio da Enel. As intervenções também ocorrem quando é identificado qualquer problema relacionado a pragas.

“Levamos em consideração as condições das árvores que podem gerar acidentes nas áreas onde há grande circulação de pessoas e veículos. Nosso objetivo é eliminar o cenário de risco”, destacou Bomtempo.

O presidente da Comdep ressaltou a grande demanda de serviços reprimidos no município. “Identificamos que a cidade não recebe o serviço de poda corretiva e preventiva corretamente há muito tempo. Estamos intensificando o trabalho para melhorar a ambiência do município. Também mantemos um esquema de atendimento para eventuais emergências, tanto na desobstrução quanto na remoção de árvores”, explicou Léo França.



Nos locais com grande movimentação, as equipes realizam as intervenções nos finais de semana, com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana.