Rainha e princesas da 23ª BauernfestDivulgação

Publicado 01/07/2022 10:33

Petrópolis - A XXXIII Bauernfest – Festa do Colono Alemão - já tem sua rainha e princesas. O concurso aconteceu no Centro de Cultura Raul de Leoni, na noite de terça-feira (28). Jessica Carvalho Fliess, de 30 anos, foi eleita a rainha e as princesas são: Giovana Rufino da Silva, de 20 anos e Manoela Borre, de 20 anos. A Bauernfest acontece entre os dias 12 e 28 de agosto.

“A Bauernfest é a nossa festa mais tradicional e será símbolo da retomada do turismo da cidade. O setor turístico gera emprego, renda e é um dos principais segmentos econômicos de Petrópolis. Vamos realizar uma grande festa ao lado dos grupos germânicos e toda a sociedade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A rainha da Bauernfest é integrante do Bauerngrupe e conta que foi a primeira vez que decidiu se candidatar. “Me inscrevi para para que pudesse participar de forma mais ativa da festa, compartilhar meus conhecimentos e vivências, interagir com os turistas e moradores de Petrópolis, e principalmente ajudar no resgate e manutenção das tradições de nossos antepassados”, comentou Jéssica.

Quinze candidatas se inscreveram para o concurso, mas apenas nove compareceram na noite da disputa. Elas desfilaram com trajes típicos e tiveram que apresentar seus conhecimentos sobre a cultura germânica. O júri foi formado por nove pessoas entre jornalistas, integrantes dos segmentos germânicos, historiadores, produtores e empresários.

“As meninas capricharam nos figurinos e fizeram belas apresentações para os jurados e para o público que compareceu em peso para apoiar e torcer pelas candidatas”, disse a secretária de Cultura, Diana Iliescu. “Estamos organizando uma grande Bauernfest. Realizando as licitações e preparando o Palácio de Cristal, que está na reta final da obra de revitalização”, acrescentou a secretária.

A partir da eleição, a rainha e as princesas representam a festa em vários eventos tanto em Petrópolis quanto fora da cidade. O reinado tem duração até a próxima edição da Bauer, em 2023. “Fazer parte da dança alemã sempre foi um sonho desde criança e hoje eu estou realizando este sonho. Durante a preparação para o concurso todos do grupo de dança folclórica com o qual faço parte sempre me incentivaram e apoiaram em cada etapa. Receber o título de rainha é a concretização de um sonho e a possibilidade de representar algo que sempre admirei. Estou muito honrada e feliz por receber o título. Agradeço a todos que confiaram em mim essa responsabilidade de preservar e representar a cultura germânica em Petrópolis durante a Bauernfest”, concluiu Jéssica.