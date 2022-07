Ação voluntária continua durante todo o mês de julho e visa conscientizar a população sobre a importância de ser doador - Divulgação

Ação voluntária continua durante todo o mês de julho e visa conscientizar a população sobre a importância de ser doadorDivulgação

Publicado 04/07/2022 15:40

Petrópolis - A Guarda Municipal de Petrópolis completa 98 este mês, e para marcar a data, a corporação iniciou uma grande campanha de doação de sangue no Santa Teresa. A ação voluntária continua durante todo o mês de julho e visa conscientizar a população sobre a importância de ser doador.



A primeira ação aconteceu nesta sexta-feira (1º), em parceria com a associação de moradores da rua Rio de Janeiro, no Quitandinha. A corporação mobilizou agentes, amigos e mais de 15 moradores da comunidade para doarem sangue.



“Ações como está são um exemplo para população e para outras instituições. Esse ato de solidariedade da corporação da guarda municipal, salva vidas. Além disso, faz com que as pessoas reflitam sobre a importância do ato de doar sangue de forma rotineira”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



O Inspetor Silva, chefe da seção de ensino da Guarda, destacou a importância da campanha: “Nossa missão é cuidar dos petropolitanos. A campanha de doação de sangue na comemoração do aniversário já é uma tradição da corporação. Nosso objetivo é salvar vidas e manter o estoque do banco de sangue. Um doador pode salvar até quatro vidas. Seguiremos com as ações até o final do mês. Vamos mobilizar os guardas, familiares, amigos e toda comunidade. Quem precisar de apoio, pode entrar em contato com a guarda através do telefone 153 ou diretamente no banco de sangue”.



Onde doar:

Qualquer pessoa acima de 16 anos, com mais de 50 kg e em bom estado de saúde pode doar sangue. Não é necessário estar em jejum, mas deve aguardar três horas após ingerir alimentos gordurosos. Não é obrigatório o agendamento de horário, basta que o doador compareça ao Banco de Sangue, localizado na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, Bingen. O horário de funcionamento é de 7h às 18h, todos os dias.