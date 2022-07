Liga Petropolitana dará o pontapé inicial para a competição deste ano neste sábado (2) - Divulgação

Publicado 01/07/2022 10:48

Petrópolis - Após o sucesso da edição de 2019 do Campeonato Municipal Fut-7 de Escolinhas em Petrópolis, a Liga Petropolitana vai dar o pontapé inicial para a competição deste ano neste sábado (2). Serão realizados nove jogos no Estádio Osório Júnior, no EC Cascatinha, a partir das 8h. Ao todo, 23 equipes participarão do campeonato com disputas do sub-8 ao sub-16.



O presidente da Liga Petropolitana de Desportos, José Luís Neto, explica que o objetivo do Campeonato de Escolinhas, é promover a interação entre as crianças e incentivar a prática do esporte. “Estamos muito felizes em retornar com as competições do Fut-7 de escolinhas. O campeonato foi um sucesso em 2019 com mais de 500 atletas participando por 42 equipes diferentes. Infelizmente em 2020 e no ano passado não realizamos por conta da pandemia, mas agora estamos retomando o trabalho, juntamente com as escolinhas”, disse ele.



Para as partidas, o campo do EC Cascatinha será dividido em quatro partes. Elas serão marcadas formando campos de Fut-7 (com seis atletas na linha e o goleiro) permitindo a realização de jogos simultaneamente.



Confira os jogos e horários da primeira rodada da competição:

Sub-8 - 08h:

Boa Esperança FC x Planeta Bola/EF Imperadores

08h20:

Posse de Bola/3º Tempo x Boa Esperança FC

08h40:

Planeta Bola/EF Imperadores x Posse de Bola/3º Tempo

Sub-10 - 09h:

Planeta Bola/EF Imperadores x Boa Esperança FC

EC Cascatinha/PIADF x Posse de Bola/3º Tempo

Sub-12 - 10h:

Planeta Bola/EF Imperadores 1 x EC Cascatinha/PIADF

Planeta Bola/EF Imperadores 2 x Boa Esperança FC

Planeta Bola/EF Imperadores 3 x Posse de Bola/3º Tempo

Sub-14: 11h:

Boa Esperança FC 1 x EC Cascatinha/PIADF

Boa Esperança FC 2 x Planeta Bola/EF Imperadores

Boa Esperança FC 3 x Posse de Bola/3º Tempo - Fut7

Sub-16:

Posse de Bola/3º Tempo x EC Cascatinha/PIADF

Planeta Bola/EF Imperadores x Boa Esperança FC



Ao final de três rodadas de jogos, as equipes com a melhor pontuação realizarão a disputarão a final por cada categoria. A exceção é o sub-8, em que os times realizarão quatro rodadas com confrontos entre si. Quem tiver mais pontos vai levar o título para casa. Todos os atletas que disputarem o campeonato receberam premiações. Mais informações sobre os campeonatos podem ser conferidas no site ligapetropolitana.com.br.