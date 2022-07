Fiscais também verificaram notas fiscais de entrada e de saída dos combustíveis nos postos - Divulgação

Publicado 06/07/2022 14:13

Petrópolis - Fiscais do Procon Petrópolis fiscalizaram nesta terça-feira (5) os postos de combustíveis da região do Bingen para verificar se os estabelecimentos reduziram o preço do litro da gasolina após a redução do ICMS. O monitoramento dos preços começou na segunda-feira (4) e vai acontecer ao longo de toda a semana.

Os fiscais também verificaram, entre outros itens, as notas fiscais de entrada e de saída dos combustíveis. “O objetivo foi confirmar se o desconto de 14% sobre o ICMS decretado pelo governo do Estado está sendo repassado ao consumidor. Até o momento, os preços encontrados estão, de fato, reduzidos de acordo com o que se esperava”, comentou o coordenador do Procon, Fafá Badia.

O Procon também está coletando dados sobre os preços praticados nos postos de combustíveis que serão encaminhados à Agência Nacional do Petróleo (ANP). “Precisamos de uma explicação lógica e transparente sobre a composição dos preços até o seu destino. Para isso contamos, inclusive, com a parceria de outros Procons, que irão repassar os mesmos dados encontrados em outros municípios”, disse o coordenador.