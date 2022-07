Aulas serão ministradas nas unidades do Bingen e Centro (Moda) - Reprodução

Publicado 06/07/2022 17:02

Petrópolis - A Firjan SENAI, em parceria com os sindicatos da indústria, está com inscrições abertas para 200 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional para os meses de julho, agosto e setembro, em Petrópolis, para os setores de Construção Civil, Gráfico, Confecções e Marcenaria.

O início, o turno e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. As aulas serão ministradas nas unidades do Bingen e Centro (Moda). Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos.



Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, explica que as vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes, desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral. “O objetivo da parceria Firjan SENAI e sindicatos é preparar profissionais para atender a demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho”, destaca.



Os cursos de qualificação profissional propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. Já os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.



Sindicatos e cursos

Sindgrap - Editor de projetos visuais gráfico (SENAI Bingen) | Marketing Digital (SENAI Bingen);

SindMarcenaria - Operador de máquina de marcenaria - julho - (SENAI Bingen) | Operador de Máquina de Marcenaria - setembro - (SENAI Bingen) | PCP - Planejamento e controle da produção (SENAI Bingen) | Pintor de móveis (SENAI Bingen);

Sindcon - Modelagem computadorizada avançada: moda casual (SENAI Bingen)| Acabamento e qualidade de costura para desenvolvimento de produto: tecido plano (SENAI Moda - Centro) | Costureiro Industrial Do Vestuário - Setembro - (SENAI Moda - Centro);

Sindtec - Programador Mobile (SENAI Bingen).