Treinamento visa desenvolver sistema de acionamento da população em dias de chuva forte - Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:33

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis promoveu essa semana um treinamento com equipe técnica e representantes de comunidades com foco na elaboração de um aplicativo para a emissão de alertas e alarmes em situação de emergência.

O treinamento, realizado com a startup Wiiglo - que atua em parceria com a Prefeitura - visa desenvolver sistema de acionamento da população em dias de chuva forte. A medida é mais uma das ações de estruturação de mecanismos para a mitigação de riscos e desenvolvimento da resiliência local, especialmente no período de chuvas.



“Estamos com diferentes frentes atuando para a criação de novos mecanismos de segurança para que possamos ter maior estrutura durante o próximo período de chuvas. Esse é o momento de nossas equipes se prepararem para que seja dado maior suporte para a população e nossa cidade como um todo”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



Para desenvolver o aplicativo que poderá ser mais uma ferramenta da segurança para o próximo período de chuvas, as equipes técnicas da Defesa Civil e da Wiiglo, inicialmente buscaram entender as necessidades locais em encontros com os representantes das comunidades. “Escolhemos algumas localidades que foram impactadas pelas fortes chuvas para que os moradores pontuassem as questões mais relevantes de suas regiões, de forma que o aplicativo seja elaborado em adequação com as necessidades do município”, pontuou Rodrigo D’Almeida, que atua na gestão de projetos na Defesa Civil e trabalha diretamente na preparação e fortalecimento dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil.



Neste primeiro momento, as equipes se reuniram com moradores do Bairro Flores e com a comunidade da 24 de Maio. Da mesma forma, a criação do aplicativo levará em consideração questões técnicas apontadas pelas equipes da Defesa Civil. “O aplicativo se será adequado aos nossos protocolos de segurança de forma que seja uma ferramenta a mais de acionamento da população e contribua com as ações de prevenção e mitigação de riscos. O foco é salvar vidas”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



A proposta é que o aplicativo funcione de forma alinhada com os protocolos da Defesa Civil. “Estamos ajustando o nosso sistema para que eles atuem de forma conjunta. A proposta é que todo sistema acionamento da população como o de Alerta e Alarme e o de envio de SMS estejam sincronizados com o aplicativo”, destacou a diretora técnica da Defesa Civil, Eduarda Conde.



A partir desse primeiro momento de escuta, para o entendimento das necessidades locais, o desenvolvimento do aplicativo segue para uma nova fase. Com os dados obtidos, a empresa responsável pelo projeto vai adequar o aplicativo ao perfil do município. “O objetivo dessa ação foi de promover uma escuta ativa para receber a colaboração da população e ter a visão da Defesa Civil que tem olhar operacional para todas as comunidades. A ideia é obter aprendizado e refletir todas as informações dentro do aplicativo”, destacou o CEO da Wiiglo, Victor Azevedo, que prepara o aplicativo para começar a ser testado gradativamente em cada comunidade.