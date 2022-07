Veículo será usado para distribuir a alimentação dos pacientes e funcionários das UPAs - Divulgação

Veículo será usado para distribuir a alimentação dos pacientes e funcionários das UPAsDivulgação

Publicado 08/07/2022 15:45

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis adquiriu, por meio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), mais um veículo para o Hospital Alcides Carneiro (HAC). O utilitário da Peugeot, modelo Partner, foi entregue nesta quinta-feira (7) e será usado para distribuir a alimentação dos pacientes e funcionários das UPAs, que desde junho são fornecidas pelo próprio Sehac.

"A aquisição de mais um veículo para atender ao Hospital Alcides Carneiro e às Upas é uma grande conquista para a população que depende da rede pública de saúde. Com muito esforço e dedicação, estamos reestabelecendo um serviço de qualidade para o povo de Petrópolis", afirmou o Prefeito Rubens Bomtempo.

"Quando assumimos, em dezembro, reduzimos custos e levantamos fundos, que estamos revertendo em serviços melhores à população, como os destes veículos, que abastecerão as unidades de saúde de forma mais eficaz e segura", frisou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

"A exemplo da van que compramos para realizar o transporte de medicamentos e insumos do almoxarifado, no mês de abril, este utilitário chega para suprir uma enorme carência de transporte, tanto do Hospital Alcides Carneiro, quanto das Upas. Até adquirirmos estes veículos, toda a logística de materiais era feita por meio de uma Kombi bastante deteriorada, que fazia a movimentação de roupas, alimentos e medicamentos", declarou o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.