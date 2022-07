Participaram do City Tour profissionais da hotelaria e artesãos da cidade - Divulgação

Participaram do City Tour profissionais da hotelaria e artesãos da cidadeDivulgação

Publicado 07/07/2022 16:22

Petrópolis - Os participantes do Qualifica Turismo do Programa de Sensibilização Turística, promovido pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) fizeram esta semana um City Tour a pé pelos principais pontos turísticos do Centro Histórico. Participaram profissionais da hotelaria e artesãos.

O roteiro incluiu o Museu Casa de Santos Dumont, a Catedral São Pedro de Alcântara, o Instituto Casa de Petrópolis e o Museu Imperial. O grupo foi acompanhado pelas guias de turismo Dalva Oliveira da Secretaria de Turismo e a presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis (AGP), Raquel Neves.

"O setor turístico gera emprego e renda, e é um dos principais segmentos da nossa economia, por isso a importância de promovermos a capacitação do nosso trade", disse a secretária de Turismo, Silvia Guedon.