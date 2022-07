Núcleo do Paraesporte oferece vagas de iniciação desportiva, que irá identificar o perfil de cada atleta - Divulgação

Publicado 11/07/2022 18:03

Petrópolis - A Escola Municipal Paulo Freire ganhou um Núcleo do Paraesporte do Programa Esporte Presente, voltado para pessoas com deficiência. Para participar das atividades gratuitas é preciso fazer as inscrições na própria unidade, as terças e quartas-feiras das 9h às 16h ou por meio do Whatsapp (24) 99946-3421.

O Núcleo do Paraesporte oferece vagas de iniciação desportiva, que irá identificar o perfil de cada atleta. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

“É um projeto importante de incentivo ao esporte e inclusão social. No mês passado nossas escolas participaram do Parajeds que também teve como objetivo a inclusão e promover a prática esportiva dentro da rede municipal de ensino”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O fundador do Paraesporte é o ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, Raphael Thuin. "Atualmente, estamos em 17 municípios, fruto da sensibilidade do governador Cláudio Castro, que ao conhecer a proposta do Paraesporte, abraçou o projeto, permitindo que pudéssemos expandir. A nossa previsão é atender a duas mil pessoas", comentou Raphael Thuin.