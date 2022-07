Ampliação na realização das cirurgias eletivas de hérnias e vesículas realizadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC) - Divulgação

Publicado 12/07/2022 14:09

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria de Saúde e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), deu início, a uma ampliação na realização das cirurgias eletivas de hérnias e vesículas realizadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC).

Os procedimentos, que aconteciam de segunda a sexta-feira, agora serão realizados também aos sábados. No primeiro dia da ação, duas equipes formadas por quatro cirurgiões, dois anestesistas, dois instrumentadores e dois técnicos de enfermagem realizaram 12 procedimentos de herniorrafia.



O Prefeito Rubens Bomtempo ressaltou a importância do trabalho. "Em 2019, no contexto da pandemia de Covid, as cirurgias eletivas precisaram ser suspensas, sendo retomadas apenas no ano passado. Agora, com mais um turno de trabalho, conseguiremos oferecer os procedimentos de forma ainda mais rápida para a população", declarou.



"Além da realização das cirurgias aos sábados, também ampliamos o número de operações ao longo da semana e aguardamos a chegada de equipamentos no mês de agosto para abrir mais uma sala cirúrgica no Hospital Alcides Carneiro. São ações que refletem o trabalho que temos feito para recobrar as unidades da rede pública municipal de saúde", afirmou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, destacou a expectativa sobre o resultado da ampliação. "A nossa meta é zerar esta fila de espera, que conta com 545 pessoas, em um prazo máximo de nove meses. Alguns destes pacientes aguardam por esses procedimentos há quase dois anos, mas com esse reforço no atendimento, vamos acelerar ainda mais a recuperação de todas estas pessoas", afirmou.