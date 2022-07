Logo no primeiro dia da ação, as equipes de imunização aplicaram 102 vacinas - Divulgação

Logo no primeiro dia da ação, as equipes de imunização aplicaram 102 vacinasDivulgação

Publicado 13/07/2022 14:56

Petrópolis - Moradores do bairro Independência que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal contra a COVID-19 têm um ponto mais perto de suas casas para garantir a imunização. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando a vacinação itinerante na comunidade. Até a próxima sexta-feira (15), o imunizante vai estar disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região, das 9h às 15h.

“Essas ações serão levadas para outras comunidades, pois, além de facilitar o acesso, a nossa intenção é alcançar aquelas pessoas que tem mais dificuldade de acessar os pontos tradicionais já disponibilizados. Dessa forma, estamos contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal, porque está cientificamente comprovado que a vacina tem salvado vidas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Logo no primeiro dia da ação, as equipes de imunização aplicaram 102 vacinas. Dezenove delas ainda eram referentes a primeira dose do imunizante. “Ou seja, são pessoas que ainda não tinham iniciado o esquema vacinal. Esse é o objetivo da vacinação itinerante e daremos continuidade a essas ações”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Depois do Independência, a vacinação itinerante acontece no PSF do Carangola e UBS da Mosela, e no Liceu Carlos Chagas Filho, na Avenida Barão do Rio Branco. “Também estamos com a ação para atualização das cadernetas com as vacinas que integram o calendário nacional e agora, além delas, também temos levado os imunizantes contra covid-19 e Influenza”, completa o secretário.



Veja o calendário:

Atualização de caderneta, COVID-19 e influenza:

Das 9h às 15h



13/07 - Escola Municipal Jorge Amado (PSF Estrada da Saudade)

14/07 - Associação de Moradores do Boa Vista (PSF Boa Vista)

16/07 - Liceu Municipal Carlos Chagas Filho

15/07 - Associação de Moradores do Boa Vista (PSF Boa Vista)

18/07 - PSF Machado Fagundes

19/07 - PSF Machado Fagundes

20/07 - PSF Castrioto

21/07 - PSF Castrioto

22/07 - PSF Bataillard

25/07 PSF Bataillard



Covid-19:

Das 9h às 15h

De 25 a 29/07 – UBS Mosela

De 01 a 05/08 – Liceu Municipal Carlos Chagas Filho