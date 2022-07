Drogas apreendidas em operação policial na Comunidade do Neylor - Divulgação

Publicado 12/07/2022 16:00 | Atualizado 12/07/2022 16:01

Petrópolis - Policiais militares do 26º BPM de Petrópolis, agentes do serviço reservado e policiais civis do Núcleo de Entorpecentes da Polícia Civil, trocaram tiros no último domingo (11) com homens suspeitos de tráfico de drogas na Comunidade do Neylor, no Retiro.

Na operação, os policiais apreenderam 994 cápsulas de cocaína, totalizando 8 kg da droga, 152 tabletes de maconha e R$ 81 em espécie. Um homem foi preso. Segundo o registro de ocorrência, os agentes foram conferir uma denúncia sobre tráfico de drogas na região.

Chegando ao local, ficou confirmada a informação de que um homem estava retirando as drogas de um esconderijo, enquanto outros dois faziam a segurança armada. Quando os agentes seguiram para a abordagem, foram surpreendidos com disparos de tiros por parte dos suspeitos.

Os policiais revidaram, os três homens fugiram, mas um deles foi capturado. Com ele os agentes encontraram as drogas e o dinheiro. O homem foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia onde foi autuado e preso em flagrante.