Foi constatado que o responsável pela área não tinha autorização para a retirada das árvores - Divulgação

Publicado 13/07/2022 14:59

Petrópolis - Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis flagraram na manhã desta terça-feira (12) o corte ilegal de quatro árvores na região do Vale dos Esquilos, no Retiro. Foi lavrado um auto de constatação e o responsável será penalizado. Os fiscais chegaram até o local depois de receberem denúncias sobre a supressão de árvores.

De acordo com fiscais, as denúncias chegaram à secretaria por telefone e também pela Linha Verde (programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais). Eles informaram ainda que ao chegarem ao local foi constatado que o responsável não tinha autorização para a supressão das árvores (quatro ciprestes portugueses).

“Todo corte ou poda de árvore, mesmo não sendo nativa da Mata Atlântica, precisa de autorização dos órgãos competentes conforme a Lei nº 6389 de 14 de novembro de 2006”, explicou a Gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Marjorie Wippel.

As denúncias de infrações ambientais podem ser feitas pelo telefone 2246-9241 ou pessoalmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente (localizada na Avenida Koeler, número 87 - no Centro da Cidade), sendo garantido o anonimato.