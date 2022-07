Expectativa é de que mais de 20 cães e gatos estejam disponíveis para a adoção responsável - Reprodução

Expectativa é de que mais de 20 cães e gatos estejam disponíveis para a adoção responsávelReprodução

Publicado 16/07/2022 10:07

Petrópolis - A XIX Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos acontece neste sábado (16), no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. De 10h às 15h os visitantes poderão conhecer e levar para casa um dos bichinhos que serão levados pelos grupos de proteção, como Dog’s Heaven, GAPA e Clinipet. O evento está sendo organizado pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Bem Estar Animal.

A expectativa é de que mais de 20 cães e gatos estejam disponíveis para a adoção responsável. Mas, para leva-los para casa é preciso ter 18 anos ou mais e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos os cães e gatos estão vacinados, vermifugados e castrados.

Ao todo, através das campanhas realizadas pela Prefeitura, 81 bichinhos já foram adotados. O próximo evento, inclusive, já tem data marcada e, dependendo das condições climáticas, será realizado no próximo dia 23 de julho. A ação vai acontecer junto com a campanha de vacinação antirrábica, desenvolvida pela Coordenadoria de Vigilância Ambiental, também no Parque Municipal, em Itaipava.