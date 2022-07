Tem um ônibus te esperando na sua comunidade! E ele é lilás! - Divulgação

Publicado 16/07/2022 09:59

Petrópolis - O Ônibus Lilás vai estar na segunda-feira (18) na Comunidade do João Xavier, na Duarte da Silveira, para atendimento às mulheres. Equipes do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) de Petrópolis estarão prestando atendimentos psicológico e jurídico, e fazendo uma roda de conversa.

O atendimento é gratuito e acontece das 13h às 18h. Já a roda de conversa com as mulheres da comunidade vai acontecer entre 18h e 19h30. A ideia da ação é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica. O Ônibus Lilás vai ficar estacionado no ponto final da João Xavier.

SERVIÇO:

Data: 18/07/2022

Horário de atendimento: 13h às 18h

Roda de conversa com as mulheres: 18h às 19:30h

Local: ponto final do ônibus João Xavier