Reunião do comitê para avaliação do panorama geral dos casos de COVID-19 no municípioDivulgação

Publicado 16/07/2022 09:48

Petrópolis - O Comitê Cientifico de Petrópolis manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de ensino da rede pública e privada, assim como nos transportes públicos e escolares do município. A decisão teve como base os resultados obtidos desde a retomada da exigência, no início do mês de junho, como os dados epidemiológicos em queda e o aumento de cerca de 8% na procura pela vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

“Vamos agir com cautela e continuar acompanhando diariamente os dados epidemiológicos da cidade. Se for necessário, o Comitê Cientifico voltará a se reunir e a decisão revista, pois nosso objetivo é garantir a proteção de todos, principalmente de nossas crianças”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Até a última quarta-feira (13), 20.360 crianças tomaram a primeira dose da vacina contra COVID-19. Destas, 14.820 já retornaram para receber a segunda aplicação do imunizante. Os dados representam, respectivamente, 78,5% e 57,2% do público alvo previsto, que é de 25.930 crianças com idade entre 5 e 11 anos.

“Na reunião de hoje fizemos uma avaliação do panorama geral dos casos de COVID-19 e de outros vírus causadores de síndromes gripais que circulam pelo município de forma sazonal. Ficamos satisfeitos com a evolução da vacinação e a queda no número de casos graves. No entanto, é importante que toda a população tenha a consciência de que a pandemia não acabou e que os a manutenção das medidas sanitárias, como o uso de máscaras, devem ser mantidas”, destaca o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.