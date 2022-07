Secretário de Assistência Social, Fernando Araújo, recebeu do prefeito Rubens Bomtempo a chave do caminhão utilitário - Divulgação

Publicado 17/07/2022 09:35

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis recebeu do Ministério da Cidadania, um caminhão-baú do Programa Alimenta Brasil, que será utilizado nas ações de segurança alimentar e nutricional do município. O ato de entrega aconteceu na última sexta-feira (15), na sede da prefeitura de Petrópolis. O Secretário de Assistência Social, Fernando Araújo, recebeu do prefeito Rubens Bomtempo a chave do caminhão utilitário.

O veículo, um caminhão de pequeno porte, equipado com carroceria de baú isotérmico para o transporte de alimentos, faz parte programa de aquisição de alimentos do Governo Federal, o Alimenta Brasil, que tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação.

“Este caminhão irá fortalecer as ações voltadas ao combate da insegurança alimentar da população, ampliando nossa capacidade de logística”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com Fernando Araújo, secretário de Assistência Social, o veículo vai beneficiar ainda mais a população em situação de vulnerabilidade e ajudar no trabalho que vem sendo realizado na cidade. “O veículo é fundamental para transporte adequado dos produtos. Vai oferecer mais agilidade e menos desperdício. Nosso trabalho é muito grande. Regularmente transportamos cestas básicas entre nosso depósito e os CRAS do município. Também reabastecemos todos os equipamentos atendidos pela secretaria de assistência”, explicou.