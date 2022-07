Casa de Santos Dumont - Reprodução

Petrópolis - Alberto Santos Dumont escolheu Petrópolis para construir sua única casa de veraneio no Brasil. Hoje transformada em museu, que é administrado pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Cultura (IMC), vai celebrar o aniversário do pai da aviação que, se estivesse vivo, completaria 149 anos nesta quarta-feira, dia 20 de julho.

A data será lembrada em clima de festa, com bolo e refrigerante para os visitantes, que terão entrada gratuita neste que é um dos principais atrativos turísticos da Cidade Imperial.

A programação tem início às 10h com a presença do ator Sylvio Costa Filho, caracterizado de Santos Dumont e a atriz Pita Cavalcante, que representará a amiga de Dumont, Aida D´Acosta, que recepcionarão os visitantes e turistas.

Às 11h haverá contação de história – Cantando e contando os sonhos de Dumont – de Catarina Maul com Simone Gonçalves e o músico Guido Martini. Já às 13h a contação de história será para os alunos das escolas públicas.

“A Encantada”, como é chamada, recebeu até antes da pandemia mais de 180 mil pessoas e é o segundo museu mais visitado de Petrópolis. O Museu Casa de Santos Dumont funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 17h. A gratuidade vale apenas para esta quarta-feira dia 20. O atrativo fica na Rua do Encanto, número 22, no Centro da Cidade.