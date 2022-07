Drogas e dinheiro apreendidos em operação policial no Atílio Marotti - Divulgação/PM

Publicado 18/07/2022 19:55

Petrópolis - Policiais da 2ª companhia do 26º Batalhão de Polícia de Petrópolis e agentes do serviço reservado da corporação apreenderam 267 cápsulas de cocaína, 110 tabletes de maconha, 291 pedras de crack, além de R$1.442,00 em espécie no bairro Atílio Maroti.

Segundo a ocorrência, os policiais chegaram até os entorpecentes após levantamento de dados sobre o tráfico na região. Ao chegarem ao local, um homem percebeu a presença dos agentes e fugiu. O suspeito tentou esconder uma sacola com as drogas em uma residência, mas os policiais encontraram o material.

Toda a droga apreendida foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. O acusado foi detido e vai responder por tráfico de drogas.