Com 6 equipes disputando a competição, jogos foram realizados no Ginásio Hélio Fiuza, no SC Magnólia - Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:30

Petrópolis - A Liga Petropolitana de Desportos (LPD) deu início neste domingo (17) o Campeonato Municipal de Vôlei Masculino em Petrópolis. Com seis equipes disputando a competição, os jogos foram realizados no Ginásio Hélio Fiuza, no SC Magnólia. E os atuais campeões do EC Vera Cruz/Magé saíram na frente, venceram os seus dois jogos e já lideram a competição. Esta é a terceira edição que a LPD realiza do campeonato, após a modalidade ficar mais de quatro décadas sem competições na cidade.



Os jogos deste domingo (17) foram válidos pela primeira e segunda rodadas do campeonato. Na primeira partida do dia, o EC Vera Cruz/Magé estreou com o pé direito. Os atuais campeões venceram o EC Cascatinha por 2 sets a 0. No jogo seguinte, o Santa Isabel FC/Vôlei Mauá se deu melhor no confronto contra o Coronel Veiga FC/CBDV, e ganhou por 2 sets a 0. Na terceira partida do dia, o EC Cascatinha voltou a quadra, mas não conseguiu a sua primeira vitória na competição. O time foi derrotado pelo SC Magnólia/Petrovôlei por 2 sets a 0.



No quarto jogo do dia, o EC Vera Cruz/Magé voltou a quadra e conquistou mais uma vitória. A equipe bateu o Santa Isabel FC/Vôlei Mauá por 2 sets a 0. E finalizando a rodada, Coronel Veiga FC/CBDV e Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis fizeram a partida mais equilibrada do dia. E com direito ao set de tie break, a equipe do Bingen venceu por 2 sets a 1.



Com os resultados, o Vera Cruz/Magé assumiu a liderança da competição com 6 pontos. O Magnólia/Petrovôlei e o Santa Isabel FC/Vôlei Mauá vem logo atrás com 3 pontos. O Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis ocupa a quarta colocação com 2 pontos, o Coronel Veiga FC/CBDV tem um ponto na quinta colocação. O EC Cascatinha é a única equipe que ainda não pontuou no campeonato. A próxima rodada de jogos será no dia 28 de agosto.



Segundo a fórmula de disputa da competição, as seis equipes se enfrentam em turno único na fase classificatória. Os quatro times com a melhor pontuação avançam para a fase eliminatória, com confrontos entre o primeiro contra o quarto colocado, e o segundo contra o terceiro nas semifinais. Os vencedores avançam para a final, enquanto as equipes perdedoras disputarão o terceiro lugar. Os jogos são realizados em dois sets de 25 pontos, com a possibilidade de disputa do tie-break caso haja empate.