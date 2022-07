Sala reformada na UPA Cascatinha - Divulgação

Publicado 21/07/2022 09:10

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis reabriu o consultório de atendimento clínico da UPA Cascatinha que estava desativado desde agosto de 2020, quando a unidade foi atingida por um incêndio. No local, além da manutenção da rede elétrica e hidráulica, também foi realizado o envelopamento interno da sala, troca do piso e a instalação de um novo ar-condicionado e de um computador integrado ao sistema da unidade.

"Cada uma das nossas unidades merece a nossa atenção e cuidados, trabalhamos para recuperar toda a rede municipal de saúde e, com muito empenho e planejamento, estamos devolvendo os equipamentos para a população em pleno funcionamento", declarou o Prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressaltou a importância da reabertura. "A Upa Cascatinha é fundamental para o atendimento aos pacientes da cidade. Com a reativação deste consultório, poderemos oferecer mais rapidez na assistência à população que necessitar de atendimentos de urgência e emergência", afirmou.

"Devolver mais um consultório aos petropolitanos é reafirmar o nosso compromisso com a saúde do município. Trabalhamos todos os dias para entregar um serviço de excelência a todos que precisam de assistência pública nas nossas Upas e no Hospital Alcides Carneiro", frisou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa.