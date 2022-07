Alerta Meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Alerta Meteorológico da Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 29/07/2022 15:56

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis mudou o Estágio Operacional do município para Observação em função da previsão de ventos, de intensidade moderada a forte, para esta sexta-feira (29). Pode haver ainda aumento da nebulosidade e pancadas de chuva moderada, de forma isolada a partir da tarde. As mudanças no tempo no município, que pode passar a ter instabilidade até a noite, ocorrem em função da passagem de uma frente fria pela Região Sudeste.

Pela manhã desta sexta, por volta das 9h, também foi emitido alerta por SMS para reforçar o aviso dos ventos intensos. Na madrugada de sábado (30), a chuva perde a força e pela manhã, ainda pode haver registros de com intensidade fraca a moderada.

A partir da tarde de sábado, a tendência é de redução da nebulosidade, sem previsão de chuva. Haverá leve declínio na temperatura, com mínima de 8°C e máxima de 19°C. Domingo (31), o dia será de céu parcialmente nublado a com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados.

A equipe de monitoramento da Defesa Civil segue acompanhando as mudanças nas previsões meteorológicas e, ao longo do período, poderá emitir novos avisos ou alertas. Para receber os avisos por SMS, basta cadastrar o CEP por meio de mensagem de texto para o número 40199.