Esta é a terceira edição que a Liga Petropolitana de Desportos (LPD) realiza do campeonatoDivulgação

Publicado 29/07/2022 15:59

Petrópolis - O Ginásio Hélio Fiuza, no Sport Club Magnólia, recebe neste domingo (31), mais um dia de jogos do Campeonato de Vôlei Feminino de Petrópolis. A partir das 12 horas, serão disputadas cinco partidas válidas pela segunda, terceira e quarta rodadas. Esta é a terceira edição que a Liga Petropolitana de Desportos (LPD) realiza do campeonato, após a modalidade ficar mais de quatro décadas sem competições na cidade.

A bola começa a voar no dia de jogos com o confronto entre as equipes que fizeram a final do campeonato em 2021. As atuais campeãs do Coronel Veiga FC/CDBV enfrentam as vice-campeãs do EC Vera Cruz/Volley Cats ao meio dia. Às 13 horas, o Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis joga contra o Santa Isabel FC/TR, que é o líder da competição. O terceiro jogo do dia será entre SC Magnólia/Petrovôlei e EC Cascatinha/Univôlei às 14 horas.

Às 16 horas, o Coronel Veiga FC/CDBV faz a sua segunda partida no dia, desta vez contra a equipe do Laginha FC/Aveskim Vôlei. SC Magnólia/Petrovôlei e Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis é o jogo que vai encerrar o dia de jogos.

No momento, o Santa Isabel FC/TR lidera a competição com 6 pontos. Coronel Veiga FC/CDBV, EC Cascatinha/Univôlei e Instituto Bingen/Projeto Vôlei Petrópolis, com uma vitória cada, possuem 3 pontos no campeonato. EC Vera Cruz/Volley Cats, SC Magnólia/Petrovôlei e Laginha FC/Aveskim não tem pontuação ainda.

Segundo a fórmula de disputa da competição, as setes equipes se enfrentam em turno único na fase classificatória. Os quatro times com a melhor pontuação avançam para a fase eliminatória, com confrontos entre o primeiro contra o quarto colocado, e o segundo contra o terceiro nas semifinais. As vencedoras vão para a final, enquanto as equipes perdedoras disputarão o terceiro lugar. Os jogos são realizados em dois sets de 25 pontos, com a possibilidade de disputa do tie-break caso haja empate.