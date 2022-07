Bauer acontece entre os dias 12 e 28 de agosto, no Palácio de Cristal e arredores - Divulgação

Publicado 30/07/2022 09:49

Petrópolis - A alta temporada do turismo em Petrópolis se encerra esse mês e está com uma agenda repleta de eventos, entre eles a principal festa da cidade: a Bauernfest – Festa do Colono Alemão, que está em sua 33ª edição. A Bauer acontece entre os dias 12 e 28 de agosto, no Palácio de Cristal e arredores, no Centro da Cidade e promete movimentar o setor turístico.

“Estamos nos preparando e trabalhando para fazer uma festa bonita, alegre e que vai atrair ainda mais turistas para a nossa cidade. A reabertura do Palácio de Cristal é uma mostra de que estamos recuperando e reconstruindo Petrópolis, com muita união e responsabilidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Neste mês, cinco grandes eventos vão movimentar a cidade. O primeiro fim de semana de agosto começa com a oitava edição do Serra Bugs no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, e o Festival de Churros, na Praça Visconde de Mauá, no Centro.

O Biergarten começa no dia 11 e vai até 28 de agosto também na Praça Visconde de Mauá. A programação termina com a realização do XXII Concurso Hípico de Inverno Haras Massangana, entre os dias 19 e 21, na região do Brejal, no distrito da Posse.

“Tivemos uma taxa de ocupação hoteleira no primeiro fim de semana de reabertura do Palácio de Cristal de 87,28% na cidade, isso mostra o quanto esse atrativo é importante para o turismo e economia da nossa cidade. Depois de anos sem que a nossa maior festa aconteça de forma presencial, a expectativa para a Bauernfest é de uma taxa de ocupação ainda maior”, explicou a secretária de Turismo Silvia Guedon.