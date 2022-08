Volta às aulas começa nesta segunda-feira (1º) - Reprodução

Volta às aulas começa nesta segunda-feira (1º)Reprodução

Publicado 01/08/2022 10:59

Petrópolis - Cerca de 40 mil alunos da rede municipal de ensino de Petrópolis retornam às aulas nesta segunda-feira (1) após o recesso escolar do meio do ano. Todas as unidades – dos centros de Educação Infantil ao Ensino Médio - estarão abertas e foram preparadas para receber os estudantes.



“Todas as esquipes da Secretaria estão trabalhando e preparando as escolas para reabrirem na segunda-feira, dando início ao nosso segundo semestre. A Educação teve muitos desafios nos primeiros meses do ano, mas conseguimos com muita responsabilidade e união dar início às aulas e recomeçar”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.



Além da preparação das escolas, a Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) vai iniciar a “Operação Volta às Aulas”. A ação tem como objetivo o reforço na quantidade de agentes para orientar os motoristas nos pontos e horários de maior fluxo de veículos. A Prefeitura também continua cobrando das empresas de ônibus que retornem com 100% da frota em circulação para garantir o atendimento da população.