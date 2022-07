Tenda de testagem está instalada na área externa da UPA Cascatinha - Divulgação

Publicado 30/07/2022 09:56

Petrópolis - Com mais de 47% de redução no número de atendimentos diários no polo de testagem para pessoas com síndromes gripais, a Secretaria de Saúde de Petrópolis está promovendo mudanças nos horários de funcionamento da tenda instalada na área externa da UPA Cascatinha. O acolhimento de pacientes que estava acontecendo 24 horas, a partir da próxima segunda-feira (1º), voltará a funcionar das 8h às 20h.

"Estamos vivendo um momento de diminuição importante no número de casos de covid-19 e de pacientes com síndromes gripais. Isso é o reflexo das medidas sanitárias que adotamos, inclusive a própria ampliação do horário de atendimento deste polo no início de junho. Na ocasião, a medida ajudou a manter os fluxos normais nas portas de entrada de urgência e emergência no município. Porém, vamos continuar observando e se for necessário, retomamos o atendimento 24 horas", declarou o Prefeito Rubens Bomtempo.

Enquanto no mês de junho estavam sendo realizados uma média de 230 testes diários, em julho esse número reduziu para 120. De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a vacinação é a principal responsável pela queda no número de casos. "Além do cumprimento dos protocolos sanitários, a adesão à vacinação também contribui para que os casos positivos não evoluam para as formas mais graves da doença e a consequente alta no número de hospitalizações e utilização dos serviços de emergência.", explicou.

"Neste período do ano, com a chegada do inverno, é natural ocorrer um aumento no número de pacientes com sintomas gripais, mas nos antecipamos e pudemos realizar o atendimento em horário integral para evitar gargalos no atendimento à população e reduzir bastante o riscos de contágio por doenças como a covid-19 e a influenza entre os pacientes nas unidades de saúde", declarou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa.

Uma equipe formada por dois médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem continuará no local atendendo no período diurno, de forma exclusiva, os pacientes que apresentarem sintomas como febre, tosse e falta de ar.