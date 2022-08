Dados foram apresentados nesta terça-feira (2) pelo 26º BPM de Petrópolis - Reprodução

Publicado 02/08/2022 15:24

Petrópolis - De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no comparativo da série histórica do mesmo período do ano de 2021, Petrópolis apresentou queda nos crimes de roubo de rua, letalidade violenta e roubo de veículos, não havendo registros de roubo de carga em ambos os anos.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira (2) pelo 26º BPM de Petrópolis. Confira:



Ao longo dos 31 dias do mês de Julho o 26º BPM:

atendeu a 109 ocorrências;

efetuou 70 prisões;

apreendeu 3 armas de fogo e 1 simulacro;

apreendeu 26230 g de cocaína;

apreendeu 21955 g de maconha;

apreendeu 2832 g de crack; e

apreendeu R$ 10.572,50 reais.