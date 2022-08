Liceu Municipal Carlos Chagas, fica na avenida Barão do Rio Branco - Reprodução

Publicado 03/08/2022 13:19

Petrópolis - Comunidades do Retiro e regiões adjacentes tem uma oportunidade a mais para garantir a regularização do esquema vacinal contra a COVID-19. Isso porque, até a próxima sexta-feira (5), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando a vacinação itinerante no Liceu Municipal Carlos Chagas, na avenida Barão do Rio Branco.

A ação está sendo realizada através de uma parceria entre a Divisão de Imunização e o Programa de Saúde na Escola. “Nossa intenção é ampliar, cada vez mais, a cobertura vacinal contra a covid-19, pois, com a vacina é possível reduzir o número de casos graves e, consequentemente, hospitalizações e óbitos. Porém, é fundamental que a população tenha a consciência da importância da manutenção das medidas sanitárias, como o uso de máscaras em locais fechados, escolas e transporte público, pois a pandemia ainda não acabou”, destaca o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Para tomar o imunizante é preciso apresentar a Caderneta de Vacinação, o CPF ou Cartão SUS.