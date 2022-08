CEI Carangola ganhou um prédio anexo, o que possibilitou a ampliação de vagas - Divulgação

Publicado 08/08/2022 14:36

Petrópolis - Depois de dois anos, a comunidade do Carangola ganhou um novo Centro de Educação Infantil (CEI). A unidade foi inaugurada no último sábado (6) e passa a atender 150 crianças de 0 a 5 anos.

"Estamos muito felizes de estar entregando essa obra para a comunidade. A inauguração de um CEI é um exercício de cidadania e construção da rede de proteção das nossas crianças. Com responsabilidade estamos dando passos importantes na reconstrução da nossa cidade", disse o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo. "Este ano já entregamos o CEI Augusto Pugnaloni criando 58 vagas e até o fim do ano vamos entregar um no Samambaia e um em Itaipava, criando cerca de 200 vagas", acrescentou.

O CEI Carangola ganhou um prédio anexo, o que possibilitou a ampliação de vagas. Antes da reforma a unidade atendia a 70 crianças.

"Quando assumimos em dezembro, encontramos uma enorme lista de espera para os CEIS e com novos cadastros fechados. Em seis meses entregamos dois centros de Educação Infantil e outros estão em construção. Isso mostra o nosso compromisso com a Educação", disse a secretária chefe de gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Luciane Bomtempo.

O Centro de Educação Infantil ganhou novas salas de aula, brinquedoteca, refeitório, cozinha, berçário e banheiros (sendo um adaptado). A unidade também conta com pátio, parquinhos, jardim e salas administrativas para atender à direção.

"Mais do que um prédio, escolas são pessoas", disse a secretária de Educação Adriana de Paula. "Acompanhei toda a história do CEI Carangola e como diretora de escola em 2021, recebi os alunos do CEI na Dom Cintra no retorno das aulas presenciais porque as obras, que começaram em 2020, ainda não tinha acabado. Nós acolhemos as criançase hoje estamos entregando uma nova escola para elas".

Os vereadores Fred Procópio e Junior Coruja também participaram da inauguração. "Foi uma trajetória longa e hoje estamos aqui para festejar. Agradeço o prefeito e toda sua equipe por essa conquista", disse o vereador Fred Procópio.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi citou o compromisso do governo com a Educação na cidade. "Quando assumimos pegamos várias obras paradas, entre elas do CEI Carangola. É um momento de alegria e felicidade estarmos entregando essa unidade", disse.

Durante a inauguração as crianças do CEI plantaram um ipê amarelo no jardim da unidade. "Eu vivenciei toda a obra e é emocionante ver em como ficou tão bonito o local de desenvolvimento dos nossos filhos", disse Sabrina Silva Ribeiro, de 44 anos. Ela é mãe da pequena Melissa, de quatro anos, que estuda na unidade.

Também participaram da inauguração secretários municipais, equipes da Secretaria de Educação e familiares dos alunos.