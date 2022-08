José Cláudio Silvestre é ex-genro da vítima - Divulgação/PC

Publicado 07/08/2022 10:25 | Atualizado 07/08/2022 10:49

Petrópolis - Um homem de 45 anos é acusado de estuprar e agredir uma mulher, de 70. José Cláudio Silvestre é ex-genro da vítima, segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil (PC). O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (5).

O suspeito foi preso no início da tarde de sábado (6) no centro de Petrópolis, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A idosa sofreu uma fratura no rosto, devido às agressões, e vai precisar passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Alcides Carneiro (HAC).