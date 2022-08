Participaram da primeira reunião representantes de várias secretarias - Divulgação

Publicado 11/08/2022 14:01

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis reuniu todos os setores da gestão para iniciar a restruturação do plano de contingência para o verão de 2023. O planejamento consolida todas as medidas que cada área deve adotar em situação de emergência, como as causadas pelas fortes chuvas que afetam o município, de forma mais intensa, entre os meses de dezembro a março. A partir desse primeiro encontro, a Defesa Civil - que coordena o Plano de Contingência - vai reformular a matriz de responsabilidade que envolve todos os setores municipais. O próximo passo, será acionar as demais agências envolvidas nas ações de resposta em momentos de crise.

Para a elaboração do plano de contingência do próximo verão, todos os setores da gestão pública irão contribuir com informações sobre estrutura e capacidade operacional a ser empenhada em situação de emergência. “Estamos com todas as nossas equipes alinhadas para atuar de forma conjunta, como foi no último período de chuvas. Vimos o quanto foi eficaz a atuação de todo o nosso secretariado, cada um contribuindo com sua capacidade e especialidade. Vamos continuar assim para avançar e tornar nossa cidade ainda mais resiliente”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Além da reunião com todas as áreas para a definição de ações e planejamento global, a Secretaria de Defesa Civil já iniciou também o alinhamento com áreas específicas como Saúde, Educação e Assistência Social. Desde o início do mês, representantes dos setores trabalham na estruturação do protocolo dos locais que servirão como pontos de apoio e abrigo para a população afetada. “Esse é um outro ponto muito importante do plano de contingência. Precisamos garantir que os locais que servirão para o abrigamento das pessoas retiradas das áreas de risco, estejam bem estruturados para o atendimento adequado e seguro”, destacou o secretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.

A partir dos apontamentos sobre estrutura e capacidade operacional de cada setor municipal, serão acionados os demais órgãos e agências, das esferas Estadual e Federal, que atuam no apoio ao município nos casos de desastres socioambientais. “O plano de contingência envolve todos os setores que atuam nas ações de resposta em caso de desastres. Cada um tem sua função na matriz de responsabilidade e é muito importante que todos já participem desse trabalho de alinhamento que estamos fazendo com antecedência ao período de chuva intensas”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, o tenente-coronel Marcelo Abreu.

Participaram da primeira reunião representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Gabinete, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Administração, Obras, Planejamento, Esporte, Articulação Institucional, Comunicação Social e Comdep.