Ampliação do público foi anunciada pelo prefeito Rubens Bomtempo Reprodução

Publicado 11/08/2022 13:53 | Atualizado 11/08/2022 13:54

Petrópolis - Crianças de 3 e 4 anos começam nessa quinta-feira (11) a serem imunizadas com a vacina contra a covid-19 em Petrópolis. Até este momento, apenas meninos e meninas imunossuprimidos estavam recebendo as doses. A ampliação do público foi anunciada na manhã desta quarta-feira (10), pelo prefeito Rubens Bomtempo ao lado do secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

“Conforme determinado pela Nota Técnica do Ministério da Saúde, começamos pelas crianças imunossuprimidas, porém, já é possível promovermos a ampliação. Temos a vacina em estoque e iremos receber mais doses. Tenho certeza que esse momento era esperado pela maioria das famílias”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Marcus Curvelo explica que como já vinha acontecendo com as crianças imunossuprimidas, o imunizante utilizado será o Coronavac, que prevê um intervalo de 28 dias entre a aplicação da primeira e segunda dose. “A expectativa é alcançarmos o total de 7.788 crianças de 3 e 4 anos, imunocomprometidas ou não. Importante ressaltar que, segundo orientação do Ministério da Saúde, não existe a necessidade de intervalo entre a vacina contra a COVID-19 e as outras previstas nas cadernetas de vacinação. Podem, inclusive, serem aplicadas no mesmo dia”.