Previsão do tempo para PetrópolisReprodução

Publicado 09/08/2022 15:45

Petrópolis - As condições do tempo permanecem instáveis para os próximos dias no município, devido à formação de uma frente fria e posterior deslocamento sobre a Região Sudeste. Para hoje (9), há previsão de chuva moderada a forte, com a possibilidade de ganho de intensidade no período da noite e madrugada de quarta-feira (10). Essas condições se estendem até quinta-feira (11), ainda com a possibilidade de registro de ventos intensos. A Secretaria de Defesa Civil emitiu aviso por grupos de aplicativo e alerta por SMS.

Para amanhã, quarta-feira (10), o tempo permanece instável, mas a chuva perde um pouco a força, com a possibilidade de registro de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. No período, há previsão ainda de declínio na temperatura, que será mais acentuado na quinta-feira (11), quando a máxima prevista é de 17°C durante o dia.

A Defesa Civil permanecerá monitorando as condições do tempo e emitirá alertas e informes quando necessário a qualquer momento. Para receber os avisos por SMS, basta cadastrar o CEP por meio de mensagem de texto para o número 40199.

O acompanhamento diário da previsão do tempo também pode ser feito pelo Boletim Meteorológico, acessado pelo link https://bit.ly/3vmRgZ2 e disponível no site da Defesa Civil https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/.