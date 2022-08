A abertura da Bauernfest foi na última sexta-feira (12) - Divulgação

Publicado 14/08/2022 10:21

Petrópolis - A 33ª Bauernfest já recebeu, em menos de 24 horas, mais de 230 veículos de turismo: 101 ônibus e 131 vans. Esses números tendem a ficar ainda mais expressivos ao longo do fim de semana, já que a festa está apenas começando. A abertura foi na sexta-feira (12), às 18h, com a presença do prefeito Rubens Bomtempo, e vai até o dia 28.

"Já percebemos uma grande procura pela festa, o que é muito bom para a cidade. Esses 2 primeiros dias estão confirmando o que esperávamos: que essa Bauernfest vai ser muito importante para a nossa autoestima, para a nossa economia, a geração de empregos, o nosso turismo. É mais um renascimento de Petrópolis", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

"A estrutura que nós montamos está funcionando. Os ônibus e vans de turismo chegam à cidade, com os motoristas já sabendo onde será o embarque e desembarque e onde é a área de estacionamento. Com isso, o motorista não perde tempo procurando aonde ir, o que causaria um congestionamento desnecessário", disse o diretor-presidente da CPTrans, Fernando Badia.

Para garantir a fluidez e o ordenamento do trânsito, a Prefeitura, por meio da CPTrans, montou 3 barreiras: no pedágio da BR-040, em Xerém; na entrada do Quitandinha; e na entrada do Bingen.

Nelas, agentes da CPTrans adesivaram todos esses mais de 230 veículos de turismo. O adesivo informa: o local para embarque e desembarque daquele veículo; o local destinado para estacionamento; e um QR Code indicando a rota via Google Maps.