Policiais civis cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em Petrópolis - Reprodução/Internet

Policiais civis cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em PetrópolisReprodução/Internet

Publicado 12/08/2022 14:14

Petrópolis - Policiais civis cumpriram na manhã desta sexta-feira (12) 13 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela 1º Vara Criminal de Petrópolis. Esse é o resultado de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público que investiga um suposto esquema de corrupção em Petrópolis.

Supostamente estaria havendo o favorecimento de empresas prestadoras de serviço para a terceirização de mão de obra na reconstrução dos bairros destruídos pelos temporais do início do ano na cidade. Um dos investigados é o ex-vereador de Petrópolis e atual diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Jamil Sabrá.



A prefeitura emitiu uma nota informando que o servidor e outras pessoas citadas na operação já foram afastadas de seus cargos.

"Com o objetivo de garantir transparência ao processo de apuração deflagrado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12), o prefeito Rubens Bomtempo convocou o Conselho de Administração da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), que decidiu pelo afastamento do diretor-presidente e demais pessoas citadas. A Prefeitura é a maior interessada em apurar os fatos e abriu processo para apurar o caso imediatamente após deflagrada a operação. A presidência da CPTrans será ocupada pelo atual diretor técnico-operacional da Companhia, Fernando Badia - que já ocupou o cargo de presidente no último mandato do prefeito Rubens Bomtempo, entre 2015 e 2016".