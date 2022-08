Inscrições começam n terça-feira, dia 16, e seguem até 16 de setembro pelo site da Fundação Dom Cintra - Divulgação

Inscrições começam n terça-feira, dia 16, e seguem até 16 de setembro pelo site da Fundação Dom CintraDivulgação

Publicado 12/08/2022 11:16

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis lançou nesta quinta-feira (11) o edital do concurso público da Educação. As inscrições começam na terça-feira, dia 16, e seguem até 16 de setembro pelo site da Fundação Dom Cintra (www.domcintra.org.br), organizadora do concurso. São 877 vagas - sendo 352 para cargos de nível médio (educador de Educação Infantil e secretário escolar) e 525 para os de nível superior (professores).

Desse total, 220 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, negros e indígenas. As provas acontecem no dia 16 de outubro e o resultado final sai em dezembro. O edital está disponível no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).



A novidade do concurso é a realização de avaliação psicológica com aplicação de testes psicológicos, obedecendo às normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP), com as técnicas reconhecidas pela comunidade científica. Ela será realizada por banca examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP-RJ. Na avaliação o candidato será considerado apto ou inapto e será eliminado, quem não comparecer no dia, horário e local estabelecido e divulgado.



“A realização desse concurso público é mais uma conquista para a Educação da nossa cidade, que já sofreu com os dois anos da pandemia e com as chuvas do início do ano. Com muita responsabilidade estamos realizando o concurso esse ano, garantindo que o ano letivo de 2023 tenha professores em salas de aula. É o compromisso que temos com a Educação da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.



O valor da taxa de inscrição será de R$ 87,00 para os cargos de nível médio e de R$ 108,00 para o de nível superior. As provas terão seu início às 08h (nível superior) e às 15h (nível médio), com local ainda a ser divulgado pela Fundação Dom Cintra. O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito entre 16 a 18 de agosto.