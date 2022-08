veículo passará pelas principais ruas do entorno da Bauernfest - Divulgação

Publicado 20/08/2022 09:50

Petrópolis - A Bauernfest – Festa do Colono Alemão contará a partir deste fim de semana com um ônibus turístico panorâmico, que irá circular pelas ruas do Centro Histórico. O serviço é gratuito e é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, com a empresa Única/Fácil. O veículo fará embarque e desembarque em dois pontos: Avenida Koeler (em frente a Prefeitura) e na Praça Dom Pedro.

“Esse transporte existe em várias cidades turísticas do país e do mundo e será mais um atrativo para a nossa cidade. A Bauer já conta com o transporte acessível – um veículo que transporta cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida – agora mais esse serviço. É uma forma de atrairmos mais visitantes para aproveitarem a nossa maior festa e também conhecerem, de uma forma diferente, o nosso Centro Histórico”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

O veículo passará pelas principais ruas do entorno da Bauernfest como as avenidas Koeler e Imperatriz, a Praça da Liberdade e as ruas do Imperador e 13 de Maio. “Será mais um atrativo para as pessoas que querem conhecer as belezas do nosso Centro Histórico e participar da Bauernfest”, comentou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.



No sábado (20) e domingo (21), o ônibus vai funcionar das 10h às 12h e das 15h às 19h. Na sexta-feira (26), o transporte turístico panorâmico vai circular das 19h às 21h. No sábado (27), entre 10h e 12h e depois das 15h às 19h. Já no domingo (28), o ônibus circulará das 10h às 13h (seguindo o tradicional desfile da Bauer) e depois das 15h às 19h.