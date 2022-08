Prefeitura realizou operação junto à população em situação de rua no Bosque do Imperador - Divulgação

Publicado 18/08/2022 14:34

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH), promoveu nesta quarta-feira (17) uma operação junto à população em situação de rua no Bosque do Imperador.

As pessoas que estavam no bosque e na calçada do INSS foram encaminhadas para a Unat (Unidade de Acolhimento Temporário), no Retiro, onde temporariamente está funcionando o NIS (Núcleo de Integração Social).

"É mais um passo que damos no atendimento às pessoas em situação de rua. Foi uma ação importante, que promovemos em conjunto com o CDDH, para garantir que aquelas pessoas estejam em um local adequado, com alimentação, cama, banho e segurança. Rua não é lugar para as pessoas morarem. Além dessa questão social, que é uma preocupação que está sempre com a gente, tem também a questão dos moradores dos prédios vizinhos, que cobram a liberação das calçadas e da praça do bosque", disse o prefeito Rubens Bomtempo

O secretário de Assistência Social, Fernando Araújo, destacou o trabalho da Rede POP Rua (Rede de Atenção à População em Situação de Rua) nesse processo.

"A Rede POP Rua reúne o poder público e a sociedade civil organizada. Nesta operação de hoje, a rede mostrou esse trabalho conjunto em prol de um interesse comum. Prefeitura e CDDH trabalhando juntos. Fora isso é importante destacar que, em julho, fizemos uma grande operação na Travessa Vereador Prudente Aguiar, no Centro. E hoje conseguimos devolver mais esse espaço ao cidadão petropolitano", disse o secretário de Assistência Social.